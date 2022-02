Tiny Tina's Wonderlands si mostra in un video gameplay di 20 minuti

A circa un mese dall'arrivo sugli scaffali, Gearbox ha pubblicato un lunghissimo filmato di gameplay di Tiny Tina's Wonderlands, lo spin-off di Borderlands che punta molto sulla componente ruolistica.

Il video gameplay pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Borderlands ha una durata di circa 20 minuti e permette ai giocatori di approfondire tutti gli aspetti di questa produzione. Uno degli elementi che più risalta all'occhio è il modo attraverso il quale potremo esplorare il mondo di gioco, poiché muoveremo dei buffi avatar dalle enormi teste in una mappa con visuale isometrica, per poi passare alla telecamera in soggettiva all'interno delle arene o per interagire con alcuni NPC. Il fulcro dell'esperienza continua ad essere rappresentato dalle fasi sparatutto, presenti anche nel filmato che trovate in apertura della notizia e grazie al quale si possono vedere in movimento alcune delle armi che potremo imbracciare nel corso dell'avventura. Parte del video è incentrata invece sulla gestione delle abilità del personaggio, simile a quella dei capitoli principali della serie ma con qualche opzione aggiuntiva.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un lungo provato di Tiny Tina's Wonderlands in attesa della recensione.