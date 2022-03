Tiny Tina's Wonderlands occuperà poco spazio su PS5: svelato peso e preload

Tiny Tina's Wonderlands si avvicina al suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox, fissato per il prossimo 25 marzo 2022. E dopo aver scoperto quali sono i requisiti PC di Tiny Tina's Wonderlands, ecco quanto spazio occuperà su PS5 il nuovo gioco di Gearbox.

La pagina Twitter PlayStation Game Size conferma che lo spin-off di Borderlands incentrato su Tiny Tina occuperà 29,668GB sulla console next-gen di Sony: un peso assai contenuto rispetto agli standard di altri giochi, sebbene venga specificato che il dato riportato non tiene conto di eventuali patch pubblicate al day one che potrebbero quindi alterare in maniera più o meno significativa il numero di GB necessari per l'installazione. Oltre a ribadire la data d'uscita, inoltre, PlayStation Game Size conferma che il preload del titolo sarà disponibile due giorni prima, a partire dal 23 marzo.

Negli scorsi giorni è stato inoltre confermato che Tiny Tina's Wonderlands supporterà il cross-play subito al lancio, e sarà presente anche su PS5. In questo modo, dunque, è garantita la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo con chiunque indipendentemente dalla piattaforma sulla quale il gioco è stato acquistato. Rimane ora da aspettare gli ultimi giorni che ci separano dal debutto sul mercato da Tiny Tina's Wonderlands, che promette di intrattenere con la sua azione senza sosta e la sua genuina follia.