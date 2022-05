Tiny Tina's Wonderlands è l'Offerta della Settimana su PS Store: in sconto su PS4 e PS5

Contestualmente all'avvio degli sconti Extended Play su PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony accoglie anche la nuova Offerta della Settimana.

Questa volta, la scelta è ricaduta su un titolo cross-gen decisamente recente: Tiny Tina's Wonderlands. Sviluppato dal team di Gearbox, il folle shooter si propone come uno spin-off dell'apprezzato Borderlands 2. Direttamente dalla folle mente di Tina, prende vita un caotico mondo fantasy, che trasporta la serie di Borderlands all'interno di un contesto inedito e decisamente inaspettato. Tra draghi, unicorni e altre creature mitologiche, è tempo di scagliare incantesimi e sfruttare armi incantante. Come da tradizione della saga, anche in Tiny Tina's Wonderlands torna la modalità cooperativa, a disposizione per gruppi di massimo tre giocatori.



Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi all'Offerta della Settimana su PS Store e i relativi link:

Tiny Tina's Wonderlands in sconto su PS Store: nella versione Standard per PS4, il titolo è proposto a 55,99 euro , con uno sconto del 20%;

per PS4, il titolo è proposto a , con uno sconto del 20%; Tiny Tina's Wonderlands: Edizione Caotici Veri: nella versione Caotici Veri per PS4 e PS5, il titolo è proposto a 71,99 euro, con uno sconto del 20%;

Per maggiori informazioni sulla produzione Gearbox, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Tiny Tina's Wonderlands , a cura del nostro Giovanni Panzano.