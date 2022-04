Tiny Tina's Wonderlands, PS5 vs Xbox Series X|S: l'analisi di Digital Foundry

Con un buon debutto sul mercato per Tiny Tina's Wonderlands, la serie di Gearbox torna in azione, grazie a questo bizzarro spin-off che fonde le meccaniche della saga looter-shooter con un nuovo immaginario fantasy.

Già disponibile e protagonista di una pubblicazione cross-gen, il titolo è stato analizzato dal team di Digital Foundry, che ha in particolare passato in esame le versioni afferenti alle console di nuova generazione. Stando a quanto riscontrato dalla nota testata, PlayStation 5 e Xbox Series X propongono performance tra loro molto simili. In Modalità Risoluzione, entrambe attivano una risoluzione dinamica che spazia tra i 1.800p e i 2160p, che guarda ai 4K come obiettivo, e frame rate a 60 fps. La fluidità non è tuttavia perfetta, con taluni cali di frame, che comunque collocano l'esperienza sopra i 55 fps.



In Modalità Performance, invece, PS5 and Series X propongono di fatto due opzioni di fruizione, a seconda del monitor utilizzato. Sugli schermi a 60 HZ, la risoluzione di Tiny Tina's Wonderlands passa infatti a 1080p, con un frame rate a 60 fps che si rivela sostanzialmente stabile. Nel caso di monitor 120 HZ, invece, il frame rate si sblocca sino ad un massimo di 120 fps, che in concreto si traduce in un range di 80-120 fps per PS5 e di 90-120 fps su Xbox Series X. Su quest'ultima, la modalità Performance propone dunque una fluidità leggermente migliore, anche grazie alla tecnologia VRR. Parallelamente, i tempi di caricamento di Tiny Tina's Wonderlands risultano invece di poco inferiori su PS5.



Discorso diverso invece per Xbox Series S, che propone un'unica modalità di fruizione. Mirando all'obiettivo dei 60fps, quest'ultima offre una risoluzione dinamica che spazia tra i 960p e i 1440p. A patire il calo di densità visiva è in particolare la resa dell'erba e delle ombre. Complessivamente, tuttavia, Digital Foundry promuove anche la versione Xbox Series S del gioco.



Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Tiny Tina's Wonderlands redatta dal nostro Giovanni Panzano.