Tiny Tina's Wonderlands quando esce? Importanti conferme da Take-Two

Spin-off della serie Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands è stato annunciato durante la Summer Game Fest di giugno 2021, suscitando l'entusiasmo dei fan della serie. Da quel momento però le nuove informazioni sul gioco sono state piuttosto limitate e non c'è ancora una data di uscita precisa.

Il trailer di annuncio di Tiny Tina's Wonderlands si concludeva con la finestra di lancio fissata per l'inizio del 2022, senza ulteriori dettagli. Adesso però sembrano esserci importanti indizi sul periodo in cui l'atteso spin-off potrebbe vedere la luce su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Durante la conference call con gli azionisti per illustrare gli ultimi risultati finanziari della compagnia, Take Two ha confermato che Tiny Tina's Wonderlands vedrà la luce nell'ultimo quarto dell'anno fiscale 2022: ciò significa quindi che il titolo sarà disponibile in un periodo compreso tra gennaio e marzo 2022, rispettando così la finestra di lancio già comunicata ufficialmente con il trailer.

Take Two non fornisce dettagli più approfonditi su quando il gioco sarà disponibile, ma questa è intanto un'ulteriore conferma rilevante sull'arrivo del nuovo titolo incentrato sul franchise di Borderlands e in sviluppo presso Gearbox Software. In attesa di ulteriori informazioni eccovi ulteriori dettagli su gameplay, loot e personalizzazioni di Tiny Tina's Wonderlands.