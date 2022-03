Tiny Tina's Wonderlands: requisiti di sistema e ogni singolo settaggio grafico per PC

Ai ragazzi di Gearbox piace fare le cose per bene e in vista del lancio di Tiny Tina's Wonderlands, fissato per il 25 marzo, ha fatto un regalo ai giocatori PC svelando loro i requisiti di sistema e ogni singolo settaggio grafico che potranno modificare.

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema comunicati da Gearbox tratteggiano i connotati di un gioco tranquillamente alla portata della maggior parte delle configurazioni da gaming attualmente in circolazione, a patto che non siano eccessivamente datate. Sulla carta, solamente la richiesta di RAM (ben 16GB tra i requisiti consigliati) potrebbe causare qualche grattacapo ad alcuni giocatori.

Minimi

OS: Windows 10 (pacchetto operativo più recente)

Processore: AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Memoria: RAM 6 GB

Scheda video: AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB)

HDD: 75 GB

DirectX: Versione 11

Consigliati

OS: Windows 10 (pacchetto operativo più recente)

Processore: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770)

Memoria: RAM 16 GB

Scheda video: AMD Radeon RX 590 8GB (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB)

HDD: 75 GB

DirectX: Versione 11

Impostazioni grafiche

Gearbox ha anticipato ai videogiocatori PC anche ogni singola impostazione grafica regolabile, dal limite di framerate al campo visivo, passando per l'anti aliasing, le texture, le ombre e chi più ne ha, più ne metta.

Basiche

Grafiche API: DirectX 11, DirectX 12

Display: (varia in base alle impostazioni)

Modalità Display: Schermo intero, Finestra senza bordi, Risoluzione

finestra: (varia in base alle impostazioni)

Sincronizzazione verticale: Off, On

Risoluzione: 50% - 200% con scatti di 25%

Limite frequenza fotogrammi: Fluida 22-62 FPS, Limitata 30 FPS, Limitata 50 FPS, Limitata 60 FPS, Limitata 72 FPS, Limitata 120 FPS, Illimitata, Personalizzata

Limite FPS personalizzata: default 90, minimo 15, massimo 300

Calibrazione Display: Luminosità e HDR

Campo visivo: default 90, minimo 70, massimo 110

Avanzate

Qualità immagini: Molto bassa, Bassa, Media, Alta, Ultra, Iper

Anti Aliasing: Nessuno, FXAA, Temporale

Texture streaming: Bassa, Media, Alta, Ultra

Qualità materiale: Bassa, Media, Alta, Ultra

Filtraggio anisotropo: Trilineare, 2x, 4x, 8x, 16x

Ombre: Basse, Medie, Ultra

Display Stats: Off, FPS, Tutte (FPS, CPU, GPU)

Distanza render: Bassa, Media, Alta, Ultra

Densità di dettagli: Bassa, Media, Alta, Ultra

Dettaglio terreno: Basso, Medio, Alto, Ultra

Fogliame: Basso, Medio, Alto, Ultra

Nebbia Volumetrica: Bassa, Media, Alta, Ultra

Riflessi a schermo: Off, Medi, Alti, Ultra

Nitidezza personaggi: Bassa, Media, Alta, Ultra

Occlusione ambientale: Off, Bassa, Media, Alta, Ultra

Motion blur visuale: Off, On

Motion blur oggetti: Off, On

FidelityFX Sharpening: Off, On

Il vostro PC è pronto per accogliere Tiny Tina's Wonderlands? Già che ci siamo, ricordiamo che lo studio di sviluppo texano ha anche confermato il supporto al cross-play su ogni singola piattaforma e svelato il piano per il supporto post-lancio di Tiny Tina's Wonderlands.