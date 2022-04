Tiny Tina's Wonderlands sfida Elden Ring: muri illusori anche nel gioco Gearbox!

Se per abbattere uno specifico muro illusorio di Elden Ring servono ben 50 colpi, quest'ultimo non è di certo l'unica parete ingannevole presente all'interno dell'Interregno.

Il nuovo universo digitale tratteggiato da FromSoftware è infatti ricolmo di segreti abilmente celati, alcuni dei quali si nascondono proprio dietro fittizie superfici verticali. Vista la tradizione della software house giapponese, tuttavia, la presenza di questi dettagli non ha sorpreso la community dei videogiocatori...a differenza di quanto accaduto con Tiny Tina's Wonderlands!

In maniera decisamente inaspettata, infatti, il folle spin-off di Borderlands 2 sembra proprio ospitare una selezione di muri illusori, che richiedono un colpo corpo a corpo per essere abbattuti. Tra i primi a scoprirli, troviamo il giornalista videoludico Mike Mahardy, che - ironicamente - si stava dedicando a Tiny Tina's Wonderlands proprio durante una pausa da Elden Ring. Dettaglio decisamente interessante, dietro le pareti illusorie dell'opera Gearbox, si cela un vero e proprio tesoro prezioso, ovvero un Dado Fortunato. Una volta lanciato, quest'ultimo garantisce un ricco bottino, ma non solo: l'item aumenta infatti anche le probabilità di imbattersi in loot di qualità!



Insomma, la muromania è ufficialmente esplosa nel mondo videoludico e nessun titolo sembra essere al sicuro! Che ci si trovi o meno in un Souls o un Souls-like, sarà dunque meglio guardarsi attorno con attenzione. Tra un colpo ad una parete e l'altra, vi segnaliamo inoltre che in Tiny Tina's Wonderlands è presente un divertente Easter Egg a tema The Witcher.