Tiny Tina's Wonderlands: lo spin-off di Borderlands esplode nel trailer di lancio

Anche grazie al supporto al crossplay per Tiny Tina's Wonderlands, è finalmente giunto il momento per gli appassionati della serie Borderlands di immergersi in questo caotico spin-off.

Per celebrare il debutto del titolo immerso nell'immaginario di Borderlands 2, il team di Gearbox Software non poteva non pubblicare un ricco trailer di lancio dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato accompagna i giocatori alla scoperta del mondo fantasy dalle atmosfere goliardiche che attendono la community videoludica all'interno di Tiny Tina's Wonderlands. Dalle sinapsi della mente di Tina sono infatti pronte a diramarsi fantasie di ogni tipo, tra unicorni, arcobaleni e imprescindibili draghi.

Sul fronte del gameplay, lo spin-off di Borderlands 2, lo ricordiamo, propone una frenetica azione di stampo looter shooter, da vivere con una serie di eroi multiclasse. In piena tradizione Gerabox Software non poteva ovviamente mancare una componente multiplayer, con la possibilità di condividere l'avventura fantasy con i propri amici grazie alle opzioni di gioco cooperative. Per ogni dettaglio sulla produzione, vi rimandiamo alla ricca recensione di Tiny Tina's Wonderlands, già disponibile sulle pagine di Everyeye e firmata dal nostro Giovanni Panzano.



Tiny Tina's Wonderlands è disponibile da oggi su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S.