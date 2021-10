Tiny Tina's Wonderlands: lo Stilomante e il Brr-Zerker menano mazzate nel nuovo gameplay

Riallacciandosi alle ultime dichiarazioni sulle classi custom di Tiny Tina's Wonderlands, i ragazzi di Gearbox confezionano un nuovo video gameplay che mostra le abilità e gli equipaggiamenti dello Stilomante e del Brr-Zerker, due delle innumerevoli "classi miste" che potremo creare nello spin-off di Borderlands.

Il trailer proposto dalla software house texana tratteggia i contorni del perimetro ludico e contenutistico del nuovo sistema di progressione multiclasse, tramite il quale potremo personalizzare liberamente il nostro alter-ego combinando sei specializzazioni uniche a una pletora di abilità e poteri speciali.

Come da tradizione per Borderlands, anche nell'universo looter shooter di Tiny Tina's Wonderlands l'aumento costante delle statistiche del proprio personaggio passerà per l'acquisizione di arsenali sempre più devastanti tra armi, incantesimi e oggetti che modificheranno profondamente il gameplay.

Il viaggio nel folle e fiabesco mondo di Tiny Tina's Wonderlands partirà il 25 marzo 2022, con il lancio dell'ultima fatica sparatutto di Gearbox su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un approfondimento ulteriore, vi lasciamo al nostro speciale su Tiny Tina's Wonderlands tra classi e personalizzazione.