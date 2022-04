Tiny Tina's Wonderlands: trailer per Coiled Captors, primo DLC in arrivo a breve

Questa sera è stato svelato ufficialmente il primo dei contenuti aggiuntivi di Tiny Tina's Wonderlands, il folle spin-off di Borderlands disponibile da qualche settimana.

La prima espansione di Tiny Tina's Wonderlands prende il nome di Coiled Captors e introduce una nuova avventura che coinvolge un'antica divinità, squali giganti e tanto bottino. Giocando il DLC potrete attraversare lande gelate, un'area desertica e caverne allagate nelle quali troverete tante nuove armi e nemici inediti. Coiled Captors è accessibile interagendo con l'oggeto chiamato Specchio del Mistero di Vesper, il quale è situato si trova nell'Altura della Bruma Onirica della veggente, luogo raggiungibile accedendo al Continente dalla città di Fulgibriglia, ovvero l'hub centrale. Sappiate inoltre che i nemici che si aggirano per le aree di Coiled Captors sono almeno di livello 13, ma si adattano a quello del Tessifato nel caso in cui dovesse essere superiore.

Gearbox ha confermato che il boss finale dell'espansione avrà diverse forme, ognuna delle quali verrà proposta settimanalmente. La prima arriverà al day one dell'espansione, fissata al prossimo 21 aprile 2022, e l'ultima arriverà invece il 12 maggio 2022. L'espansione sarà gratuita per tutti coloro i quali hanno acquistato il Season Pass o hanno accesso ad una delle edizioni speciali del gioco che contengono tutti i contenuti extra. In alternativa, i giocatori potranno acquistare l'espansione singolarmente.

