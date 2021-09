Tiny Tina's Wonderlands Treasure Trove: prenotalo in esclusiva da Gamelife

Tiny Tina's Wonderlands arriva a marzo 2022 in edizione Standard, Next Level e Caotici Veri, inoltre sarà disponibile anche la Collector's denominata Treasure Trove e in preordine solo ed esclusivamente da Gamelife.

Tiny Tina's Wonderlands Treasure Trove è in preordine a 121 euro, questa edizione include vari contenuti bonus ma non il gioco, che dovrà essere acquistato separatamente:

Mappa in tessuto del Continente

Mazzo di tarocchi basato sul gioco

Peluche di Stallone da culo

Miniatura in carta

Modulo di Bunkers & Badasses

Spille smaltate basate sul gioco

Alla Treasure Trove Edition potete abbinare l'acquisto di una qualsiasi altra versione del gioco a scelta tra Standard, Next Level Edition e Edizione Caotici Veri componendo così il proprio bundle personalizzato.

La Standard Edition contiene solamente il gioco mentre la Next Level Edition include in aggiunta il Pacchetto Signore dei Draghi con Arma leggendaria The Apex, Incantesimo leggendario Skullantir, Preset corazza Tenuta da tiranno, il Pacchetto personalizzazione viso Mano della morte, Set stendardo Imperatore della morte, Quarzio per statua giocatore e il bonus fortuna fugace.

L'edizione Caotici Veri include tutti i contenuti della Next Level Edition con l'aggiunta del Season Pass che vi darà accesso a quattro espansioni ed al pacchetto Stallone da Culo con bonus estetici. Infine ricordiamo che preordinando una qualsiasi versione otterrete il bonus preorder DLC Pacchetto Corazza Dorata Degli Eroi.