Tiny Tina's Wonderlands: un tripudio di draghi sputafuoco e arcobaleni nel nuovo gameplay

Per festeggiare la fase Gold di Tiny Tina's Wonderlands, i ragazzi di Gearbox Software ci rituffano nelle folli avventure sparatutto degli eroi dello spin-off di Borderlands pubblicando su IGN.com un video gameplay con oltre 20 minuti di scene inedite tra castelli incantati, draghi sputafuoco e tonnellate di armi.

Il nuovo atto dell'ormai iconico looter shooter targato Gearbox manterà a briglie sciolte l'immaginazione di Tiny Tina per farci partecipare alla reinterpretazione "esplosiva" (non solo metaforicamente!) di un gioco da tavolo ad ambientazione fantasy.

La campagna principale assumerà perciò la forma di una versione 'live action' di Bunkers & Badasses, con quella dinamitarda impenitente di Tina impegnata a creare un'avventura piena di roccaforti da assaltare e creature medievaleggianti da abbattere con l'ausilio delle innumerevoli bocche da fuoco di cui è celebre la serie.

Solo i più coraggiosi saranno in grado di raggiungere la cima della Pauramide e affrontare il malvagio Signore dei Draghi, non prima però di dimostrare a Tina tutto il valore dei Cacciatori della Cripta in un titolo che promette di fare la felicità dei fan di Claptrap e compagni.

Il viaggio nel fiabesco mondo di Tiny Tina inizierà il 25 marzo, con il lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per ingannare l'attesa, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Tiny Tina's Wonderlands tra classi ed esplorazione.