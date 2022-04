Tiny Tina's Wonderlands parte bene in UK: il 77% delle copie vendute sono in digitale

Nell'ultima classifica di vendita relativa al Regno Unito diffusa da GSD, Tiny Tina's Wonderlands occupa il gradino più alto del podio. Il nuovo titolo di Gearbox Software e spin-off di Borderlands è stato un successo soprattutto per quanto riguarda il mercato digitale.

Infatti, il 77% delle copie vendute dal titolo firmato 2K Games provengono dagli store online di PlayStation e Xbox. In particolare è proprio la versione Microsoft quella più popolare, dato che occupa il 55% delle vendite digitali complessive. Tiny Tina's Wonderlands riesce a fare meglio anche di Elden Ring, che si mantiene comunque saldo in seconda posizione testimoniando un successo che non sembra rallentare a oltre un mese dall'esordio sul mercato. Ecco di seguito la Top 10 delle vendite UK digitali relative al periodo compreso tra il 20 e il 26 marzo 2022:

Tiny Tina's Wonderlands Elden Ring FIFA 22 Grand Theft Auto V F1 2021 WWE 2K22 GTA Online Star Wars Jedi Fallen Order Gran Turismo 7 Rainbow Six Siege

Da notare che nella classifica non compaiono Kirby e La Terra Perduta e Ghostwire Tokyo, usciti entrambi il 25 marzo. Il motivo deriva dal fatto che Nintendo e Bethesda non condividono i dati di vendita digitali dei loro prodotti, ma solo quelli relativi al mercato retail.

Per ulteriori approfondimenti sul "vincitore" di questa settimana, non perdetevi la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands. L'avete visto inoltre il divertente easter egg di Tiny Tina's Wonderlands incentrato su The Witcher?