Tiny Tina's Wonderlands: dettagli su gameplay, loot e personalizzazione da Gearbox

Dopo che Tiny Tina's Wonderlands è stato annunciato ufficialmente durante il Kick-Off Show del Summer Game Fest, lo spin-off di Borderlands torna a farsi vedere durante l'IGN Expo Livestreaming relativo alla Summer of Gaming 2021.

Per l'occasione è intervenuto Matt Cox, creative director di Tiny Tina's Wonderlands, che ha spiegato maggiormente nel dettaglio cosa dovremo attenderci dal promettente spin-off che offrirà una nuova avventura ambientata in un mondo fantasy imprevedibile e dai toni umoristici, giocabile in solitaria e in cooperativa fino a 4 giocatori. Tra le meccaniche di gioco confermate, la presenza di vari armi da fuoco, incantesimi spettacolari (descritti come delle vere e proprie skill a nostra disposizione) e un'ampia personalizzazione del nostro personaggio e di tutti i membri del party. Possibile inoltre anche personalizzare le nostre armi e una presenza massiccia di loot da raccogliere, con la possibilità di trovare armi ed armature sempre più efficaci.

Le premesse lasciano intendere che Gearbox punti davvero forte su questo spin-off incentrato sull'esilarante e folle Tiny Tina, uno dei personaggi più amati dai fan della serie. Nei prossimi mesi verranno rivelati ulteriori dettagli sul progetto, la cui uscita è attualmente prevista nei primi mesi del 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.