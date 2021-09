Tiny Tina's Wonderlands: upgrade per PS5 e Xbox Series X a pagamento, 2K conferma

Tiny Tina's Wonderlands, atteso spin-off della serie Borderlands in sviluppo presso gli studi di Gearbox, arriverà il 25 marzo 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per coloro che acquisteranno il gioco su console old-gen, emergono importanti chiarimenti sull'upgrade dalla vecchia alla nuova generazione.

Dalle FAQ disponibili sul sito ufficiale di 2K arriva la conferma che l'upgrade sarà a pagamento, sebbene per il momento non sia stato specificato a quanto ammonta il costo del passaggio alla next-gen per coloro che acquisteranno il gioco su PS4 e Xbox One. "I dischi per PS4 dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands possono essere usati su PS5, ma non saranno ottimizzati per PS5. Un disco per PS4 dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands può essere aggiornato alla copia digitale per PS5 (ottimizzata per PS5) a un costo aggiuntivo", si legge nelle risposte alle FAQ. Lo stesso identico discorso viene fatto anche per il passaggio da Xbox One a Xbox Series X.

Il solo modo per poter avere l'upgrade gratuito è acquistare l'edizione speciale Caotici Veri di Tiny Tina's Wonderlands, che offre anche il Season Pass e il pacchetto Signore dei Draghi. In alternativa, e solo per gli utenti delle console Microsoft, bisogna prendere l'edizione Next-Level per ricevere, tra gli altri bonus, anche il passaggio da Xbox One a Xbox Series X senza costi aggiuntivi. Nonostante ciò, si tratta di una decisione che inevitabilmente farà storcere il naso a diversi giocatori. A tal proposito, ecco nel dettaglio tutte le edizioni e bonus preorder di Tiny Tina's Wonderlands. E per vedere di nuovo in azione la frenetica avventura, il trailer del PlayStation Showcase di Tiny Tina's Wonderlands farà al caso vostro.