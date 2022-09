Tiny Tina's Wonderlands, vendite oltre le aspettative: Gearbox lavora al futuro dell'IP

A margine degli ultimi risultati finanziari di Embracer Group, il boss di Gearbox Software Randy Pitchford ha discusso del successo commerciale di Tiny Tina's Wonderlands e, con esso, della necessità di dare un futuro a questa IP nata da una costola del franchise di Borderlands.

Il massimo esponente di Gearbox spiega infatti che "il nostro studio ha ottenuto un'importante vittoria lo scorso anno fiscale con il lancio di un nuovo franchise, Tiny Tina's Wonderlands. Wonderlands ha infranto tutte le nostre aspettative sia dal punto di vista della critica che strettamente commerciale, perciò sono entusiasta nel riferirvi che abbiamo stabilito una solida testa di ponte con questa nuova IP, un successo che andrà oltre ai grandi risultati finanziari già ottenuti e a ciò che ci attende nei prossimi trimestri".

Per Pitchford, quindi, Tiny Tina's Wonderlands non va considerato un 'episodio isolato' ma come l'inizio di una nuova proprietà intellettuale che, supponiamo, si evolverà in maniera parallela e complementare all'IP di Borderlands. Il CEO di Gearbox sottolinea infatti come "ora abbiamo chiaramente un nuovo franchise tra le mani, con esperienze future che sono già in fase di sviluppo".

Il riferimento alle 'esperienze future già in sviluppo' potrebbe preludere all'arrivo di nuove espansioni, di aggiornamenti gratuiti o di un vero e proprio sequel di Wonderlands, come pure di ulteriori esperienze a se stanti da vivere su PC, console o sistemi mobile.

In attesa di scoprire come si evolverà l'esperienza ludica e narrativa delle folli avventure di Tiny Tina, vi ricordiamo che nel corso della Gamescom è stata annunciata la data d'uscita di New Tales from The Borderlands, l'avventura grafica ambientata nella dimensione looter shooter dei Cacciatori della Cripta.