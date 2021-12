Tiny Tina's Wonderlands, nuovo video: Sparamagie e Brandimartello sfidano funghi e troll

Di ritorno dai TGA 2021 di Los Angeles con il folle Story Trailer di Tiny Tina's Wonderlands, i ragazzi di Gearbox Software pubblicano un nuovo video gameplay con protagonisti Sparamagie e Brandimartello, due delle infinite classi personaggio da creare nel prossimo capitolo della serie di Borderlands.

Nel presentare queste due nuove build personalizzate di Tiny Tina's Wonderlands, la software house texana ci invita a mandare a briglie sciolte l'immaginazione per farci intuire le enormi potenzialità del sistema di creazione dei prossimi Cacciatori della Cripta.

Le due build ipotizzate da Gearbox, gli Sparamagie e i Brandimartello, si focalizzano sulle diverse specializzazioni nell'utilizzo di incantesimi, poteri elementali, armi da fuoco, equipaggiamenti e armi da corta distanza da adottare per poter avere la meglio sui nemici di turno, siano essi dei cattivissimi funghi antropomorfi, dei troll di caverna o degli stregoni ansiosi di portare il caos nel reame fittizio plasmato dalla sognatrice più dinamitarda del sistema di Pandora.

Il viaggio nel (non troppo) fiabesco mondo di Tiny Tina riprenderà il 25 marzo 2022, con l'uscita del titolo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo all'ultimo video gameplay, alle immagini che trovate in galleria e, se siete in vena di ulteriori approfondimenti, al nostro speciale su classi ed esplorazione di Tiny Tina's Wonderlands.