Tiny Tina's Wonderlands su Xbox dice no all'upgrade next-gen tramite copia fisica

Se avete intenzione di prendere Tiny Tina's Wonderlands in versione fisica per Xbox One c'è un importante dettaglio da tenere in considerazione: non sarà possibile effettuare l'upgrade next-gen tramite disco qualora in futuro facciate vostra una Xbox Series X.

Già in passato si erano diffuse voci su questa possibilità, che adesso trova conferma definitiva nella pagina relativa alle FAQ ufficiali della nuova opera firmata Gearbox Software. Dal sito ufficiale si legge infatti che "i dischi per Xbox One dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands possono essere usati su Xbox Series X, ma non potranno essere aggiornati alla versione per Xbox Series X e non saranno ottimizzati per Xbox Series X". C'è in ogni caso una precisazione da fare in merito alle altre edizioni disponibili per console Microsoft: "Le copie fisiche di Tiny Tina's Wonderlands edizione Next-level e Tiny Tina's Wonderlands edizione Caotici veri funzioneranno sia su Xbox One che su Xbox Series X, con prestazioni ottimizzate su Xbox Series X".

Diverso invece il discorso su PlayStation: tramite disco dell'edizione standard PS4 sarà possibile effettuare l'upgrade alla versione PS5, ma a pagamento (e ricordiamo a tal proposito che Tiny Tina's Wonderlands occuperà poco spazio su PS5). Il problema maggiore riguarda dunque la controparte standard per Xbox, che potrà essere giocata su Xbox Series X in retrocompatibilità, ma senza alcuna possibilità di upgrade.

Il gioco in ogni caso sarà disponibile dal 25 marzo 2022: se volete approfondire le vostre conoscenze non perdetevi la nostra recensione di Tiny Tina's Wonderlands, così da scoprirne tutti gli aspetti migliori e quelli meno convincenti.