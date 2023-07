tinyBuild in crisi, lascia il CFO: l'azienda non pubblicherà più giochi di terze parti

Non bastasse la ristrutturazione di Daedalic dopo i problemi di Gollum, anche tinyBuild conferma di trovarsi in un momento particolarmente delicato. Il crollo delle azioni per i pessimi risultati finanziari dell'ultimo trimestre ha infatti spinto il CFO Tony Assenza a rassegnare le dimissioni.

Il consiglio di amministrazione di tinyBuild sarà quindi guidato da Giasone Salati: il nuovo Chief Financial Officer della compagnia videoludica statunitense avrà il delicato compito di guidare l'azienda in una nuova fase che la porterà ad abbandonare del tutto le attività legate alla pubblicazione e alla distribuzione di videogiochi di terze parti.

D'ora in avanti, quindi, tinyBuild si focalizzerà sullo sviluppo di progetti interni e sulla promozione degli stessi attraverso collaborazioni da stringere con altri attori dell'industria dell'intrattenimento. Stando agli analisti di settore, tra le cause scatenanti di questa ristrutturazione ci sarebbero i ridotti investimenti in videogiochi non AAA e gli scarsi risultati ottenuti da Red Cerberus e Versus Evil, due società acquisite da tinyBuild nel novembre del 2021.

"In qualità di CEO e principale azionista, sono deluso dalle nostre ultime prestazioni finanziarie", ammette il fondatore di tinyBuild Alex Nichiporchik in una nota che preannuncia la revisione degli investimenti del team nello sviluppo di videogiochi (già annunciati e non), oltre alla riorganizzazione di alcuni degli studi interni. Nel corso degli ultimi anni, tinyBuild ha lanciato sul mercato titoli appartenenti ai generi più disparati, un ricco portafoglio di IP che comprende Critter Cove, Slime 3K, Kill it with Fire 2, Hello Neighbor 2, Potion Craft Alchemist Simulator e Not for Broadcast.

La 'nuova' tinyBuild si concentrerà quindi sullo sviluppo e sulla promozione dei giochi provenienti dalle sue sussidiarie: l'azienda prevede inoltre di "investire un budget più elevato in una nuova proprietà intellettuale. Sarà un titolo con un'elevata rigiocabilità e/o un grande potenziale come GaaS".