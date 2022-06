Tinykin: alla scoperta del colorato platform per PC, PlayStation, Switch e Xbox Game Pass

Tra le tante sorprese dell'Xbox Showcase Extended è passata in sordina una notizia che farà certamente felici tutti gli appassionati di platform adventure: tinyBuild ha infatti svelato la data di lancio di Tinykin su PC e console, per poi confermarne l'arrivo su Xbox Game Pass sin dal day one.

La nuova opera ideata da Splashteam vede gli utenti interpretare Milo, il giovane esploratore di una razza umanoide lillipuziana che desidera entrare in contatto con la civiltà umana. Il nostro minuscolo alter-ego vanterà tutta una serie di gadget ipertecnologici che gli consentiranno di arrampicarsi, compiere grandi balzi e attrarre gli oggetti.

La specialità di Milo e della sua specie è però quella di "dialogare" con i tinykin, delle creature di fantasia che si nascondono agli occhi degli esseri umani ma che amano interagire con Milo e il suo popolo. Il viaggio da intraprendere insieme a questo giovane avventuriero ci porterà a esplorare città popolate da formiche, scarabei e altri insetti, incontrando personaggi curiosi e cimentandoci in attività sempre diverse.

Nel corso dell'avventura sarà possibile raccogliere oltre cento tinykin e sfruttare le loro abilità speciali per sfondare porte, risolvere enigmi ambientali e raggiungere aree altrimenti inaccessibili. Il lancio di Tinykin è previsto per il 30 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nella ludoteca digitale degli abbonati a Xbox Game Pass.