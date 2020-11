Quanti tipi di console PlayStation esistono?

Vi siete mai chiesti quanti tipi di PlayStation esistano? Scopriamo insieme la gloriosa cronologia di una delle console più vendute al mondo e che tutti conosciamo.

La storia della console Sony comincia nel 1994, con la commercializzazione, a dicembre, della PlayStation 1. Concorrente del Sega Saturn e del Nintendo 64, ha venduto in totale (includendo anche la variante PS One) 102,51 milioni di unità, lanciando il colosso giapponese sul mercato mondiale delle piattaforme da gioco casalinghe.

La PS One è una versione più compatta e aggiornata, lanciata in occasione del lancio della successiva PlayStation 2, nel 2000. Questa è la PlayStation ad oggi più venduta in assoluto: parliamo di ben 157,68 milioni di unità. È uscita un anno prima delle concorrenti Xbox e Nintendo GameCube ed era retrocompatibile con tutti i titoli della PS 1, a patto che si usasse una memory card della versione precedente per i salvataggi dei giochi. Un design decisamente rinnovato e accattivante caratterizzava la PS 2, che è stata ulteriormente snellita nella sua versione "Slim" del 2004.

Nel 2006 viene messa in commercio la terza PlayStation della serie, in concorrenza con Xbox 360 e Nintendo Wii. PS3 è la prima console della serie ad introdurre l'uso di controlli motori nei giochi attraverso l'uso del controller "SIXAXIS", oltre ad altre funzioni come il supporto al Blu-Ray e la risoluzione Full HD. Era venduta nelle versioni da 20, 40, 60, 80, 160 e 320 GB, disponendo per la prima volta di un hard-disk interno che ha permesso l'abbandono delle memory-card. Anche la PlayStation 3 vide un rinnovo di dimensioni e hardware nel 2009 e nel 2012, rispettivamente nelle versioni Slim e "Super Slim".

Il 2013 è l'anno di lancio della PlayStation 4, venduta in versioni da 500 Gigabyte o 1 Terabyte. Oltre alla PS4 originale, sono state introdotte la PlayStation 4 Slim, di dimensioni ridotte ma con le stesse caratteristiche tecniche, e la PlayStation 4 Pro, più potente dell'originale e con il supporto per il 4K. PlayStation 5 è invece disponibile ora in tutto il mondo, anche se Sony sembra intenzionata a non abbandonare il supporto a PS4 per qualche tempo. Nel 2004 e nel 2011 sono state rese disponibili, rispettivamente PlayStation Portable e PlayStation Vita, le due console portatili Sony, le quali a loro volta hanno goduto di varie riedizioni.



In totale quindi esistono 7 tipi di PlayStation, senza contare ovviamente le diverse varianti progettate negli anni. Vi siete mai chiesti quanti giochi esistano per PlayStation 4?