Quanti tipi di Palworld ci sono? Guida punti di forza debolezze dei mostri

Esattamente come accade nei giochi dei Pokemon, anche in Palworld è fondamentale stabilire che tipo di avversario si ha di fronte, così da poterlo battere utilizzando le migliori armi e caratteristiche a nostra disposizione. Un Palworld di tipo fuoco non è forse il più adatto per scontrarsi cono di tipo acqua, siete d'accordo?

In Palworld ci sono nove diversi tipi di creature, ogni tipologia di Palworld ha punti forti e punti deboli, con le eccezioni dei Palworld tipo fuoco che hanno due punti forti e dei Palworld neutri che invece non hanno nessun punto di forza in particolare.

Neutro - Non hanno punti di forza mentre sono deboli contro i Palworld tipo buio

Fuoco - Forti contro ghiaccio ed erba, deboli contro il tipo acqua

Buio - Forti contro i tipo neutro, deboli contro i tipo drago

Drago - Forti contro i Palworld tipo buio, deboli contro quelli tipo ghiaccio

Acqua - Forti contro i Palworld di fuoco, deboli contro quelli elettrici

Erba - Forti contro i tipo terra e deboli contro i tipo fuoco

Elettrico - Forti contro i Palworld d'acqua e deboli con quelli di terra

Ghiaccio - Forti contro i tipo drago, deboli con i Palworld di fuoco

Terra - Forti contro i tipo elettrico e deboli con in Palworld d'erba

Palworld è un successo da quattro milioni di copie, il gioco di PocketPair ha riscosso un enorme successo su Xbox e PC in accesso anticipato. Palworld uscirà anche su PlayStation in futuro? Per il momento nessuna conferma ma chissà che non possano arrivare notizie interessanti in tal senso nei prossimi mesi.