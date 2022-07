Che tipo di gioco è Armored Core?

Oltre ad aver accolto Elden Ring, il 2022 è stato teatro di vari rumor riguardanti il possibile ritorno di Armored Core, una fra le IP storiche più apprezzate di FromSoftware la cui ultima iterazione risale a nove anni fa. Fra capitoli principali, riedizioni e spin-off, la serie conta 23 esponenti, ma che giochi sono esattamente gli Armored Core?

Fin dal debutto avvenuto nel ‘97 in veste di esclusiva per la prima PlayStation, la serie in questione si è saputa distinguere per l’approccio particolare ai TPS (gli sparatutto in terza persona), con titoli incentrati sui combattimenti fra mecha chiamati per l’appunto Armored Core.



Le principali opere del franchise vedono i giocatori nel ruolo di un abile pilota mercenario, disposto ad accettare missioni rischiose all’interno di uno scenario post-apocalittico. A rendere unico il tutto, però, è sempre stata l’attenzione riposta dagli sviluppatori in elementi relativi alla gestione dei propri robot, che tra parti personalizzabili e armi di tutti i tipi sono sempre risultati fondamentali quanto le build nei GDR. Infine, a sottolineare ulteriormente l’enorme potenziale che potrebbe contraddistinguere un nuovo capitolo della serie, il fatto che gli Armored Core hanno spesso adottato una narrativa ramificata a seconda delle scelte del giocatore.

Per concludere, nel caso voleste approfondire le voci a riguardo, ecco un rimando al presunto leak ai danni del nuovo Armored Core 6, proveniente dal forum di ResetEra.