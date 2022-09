Che tipo di gioco è Assassin's Creed Hexe e dov'è ambientato?

L'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 ha messo in chiaro quale sarà il futuro di Assassin’s Creed e lo ha fatto anticipando l’esistenza di più progetti, fra cui l’oscuro capitolo che risponde al nome in codice Hexe. Ecco che cosa sappiamo riguardo a questo interessante gioco attualmente in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Montreal.

Il cosiddetto Assassin’s Creed Hexe, che ricordiamo essere ambientato nell’Europa del sedicesimo secolo martoriata dall’incessante caccia alle streghe, sarà a tutti gli effetti un capitolo principale del franchise ma proporrà un’esperienza diversa rispetto alle ultime iterazioni.



A suggerire questo importante dettaglio è stato Marc-Alexis Côté, il produttore esecutivo al lavoro sul progetto, che nel corso di un’intervista ha fatto riferimento ad alcune novità e variazioni sostanziali sia in termini di gameplay che di design strutturale. A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare le dichiarazioni di Ubisoft riguardo ad Assassin’s Creed Hexe.

In attesa di altre informazioni che possano dare più dettagli sull'eventuale natura GDR del prodotto in questione, vi ricordiamo che il gioco è atteso dopo l’arrivo di Codename Red, ovvero l’Assassin’s Creed open world ambientato nel Giappone feudale. Nel caso voleste invece approfondire l’argomento, ecco la nostra anteprima di Assassin’s Creed Hexe ricca di spunti storici e letterari legati all’opera in lavorazione.