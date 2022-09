Che tipo di gioco è Assassin's Creed Jade?

Fra le novità emerse durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 non sono mancati gli annunci relativi ad Assassin’s Creed, il franchise di punta dell’azienda francese che riceverà diversi nuovi giochi nei prossimi anni. Uno di questi è stata presentato con il nome in codice Jade: che tipo di videogioco è esattamente?

Assassin’s Creed Jade è un action RPG open world per dispositivi mobile. Oltre a essere stato descritto come un progetto ad alto budget, il titolo atteso sui sistemi Android e iOS sarà distribuito in veste di free-to-play e permetterà ai giocatori di creare il proprio protagonista. A fare da sfondo all’esperienza, la tanto antica quanto affascinante Cina del 215 a.C. che consentirà agli utenti di esplorare le origini degli assassini nei territori dell’Asia Orientale.



È doveroso inoltre sottolineare che questo particolare capitolo della serie non rientrerà nel cosiddetto progetto Infinity (a tal proposito, ecco il nostro speciale che spiega cos'è Assassin's Creed Infinity), il portale attraverso il quale sarà possibile accedere ai futuri esponenti principali della serie in questione.

