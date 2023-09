Che tipo di gioco è Assassin's Creed Nexus? Dal gameplay ai personaggi, tutti i dettagli

Ad accompagnare il video di Assassin's Creed Nexus tra esplorazione e combattimenti troviamo un approfondimento curato da Ubisoft che svela tutti i dettagli sui contenuti e sui personaggi di questa avventura da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale.

Il colosso videoludico francese ci informa che Assassin's Creed Nexus è un progetto sviluppato dai ragazzi di Red Storm, la software house che sta dando forma al gioco gratis The Division Heartland. AC Nexus sarà inoltre il primo titolo della serie a consentirci di impersonare un maestro Assassino in prima persona, un approccio che si rifletterà nelle numerose modifiche apportate al gameplay.

"I giocatori sceglieranno come raggiungere i loro obiettivi mentre si fanno strada attraverso mappe aperte e useranno le mani per bloccare, parare, contrattaccare e affrontare una varietà di nemici. Nexus VR è un gioco completo di Assassin's Creed che presenta tutto il gameplay iconico della serie, tra cui il parkour, il combattimento, la furtività e l'abbagliante salto della fede, il tutto con una storia completamente nuova".

Una volta inforcato il proprio visore VR, i giocatori dovranno difendere il Libero Arbitrio ripercorrendo le gesta di tre maestri assassini in tre epoche diverse: nel corso dell'avventura potrano unirci alla battaglia combattuta da Connor nel bel mezzo della Rivoluzione Americana, per poi immergersi nel mondo dell'Antica Grecia nei panni di Kassandra e utilizzare le lame celate di Ezio Auditore per eliminare con discrezione i nemici sullo sfondo dell'Italia Rinascimentale. Ma non solo.

I fan di Assassin's Creed potranno inoltre aiutare Dominika Wilk, un'hacker interpretata dall'attrice Morena Baccarin, per sventare i piani della Abstergo in una serie di attività ambientate ai giorni nostri. Il lancio di Assassin's Creed Nexus è previsto per il 16 novembre sulla piattaforma Meta Quest al prezzo di 39,99 euro: l'avventura VR di Ubisoft Red Storm sarà quindi compatibile con tutti i dispositivi Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro.