Che tipo di gioco è Brawl Stars? E' sicuro per i bambini?

Nel corso degli ultimi anni, uno dei mercati all'interno dell'universo videoludico che ha visto la crescita maggiore è quello dei giochi mobile, trainato nel suo successo da un flusso ormai continuo di titoli free to play orientati ad un pubblico di giovanissimi.

Una delle case di sviluppo che più ha saputo cavalcare questo tipo di trend è Supercell, che dopo aver raggiunto un successo planetario con due dei prodotti mobile tutt'oggi tra i più giocati sia su iOS che su Android - ovvero Clash Of Clans e Clash Royale - ed essere stata acquisita dal colosso cinese Tencent, è riuscita a centrare nuovamente il bersaglio pubblicando, nel corso del 2017, il suo nuovo titolo mobile: Brawl Stars.

Brawl Stars non è altro che una sorta di mix tra un MOBA e un battle royale, due generi sulla carta molto diversi ma che si alternano egregiamente nel rappresentare l’ultima opera dei ragazzi di Supercell in base alla modalità di gioco utilizzata, a seconda che questa preveda oppure no la presenza di squadre all’interno del campo di battaglia. In ogni caso, il filo conduttore che lega tutte le modalità di gioco è il gameplay del titolo, basato su scontri piuttosto frenetici tra i numerosi e diversi personaggi, ciascuno dei quali imbraccia un’arma da fuoco e possiede delle abilità speciali.

Nonostante queste caratteristiche da sparatutto, lo stile grafico molto “fumettoso”, l’assenza totale di effettistica che possa richiamare atteggiamenti violenti e una serie di altri accorgimenti rendono Brawl Stars adatto anche ai giovanissimi, a patto però di fare attenzione alle loro mosse tra una partita e l’altra. Se infatti è vero che da un lato il nuovo gioco di Supercell fa di tutto pur di rendersi appetibile per una fascia d’età anche molto bassa, dall’altro va segnalata la presenza di un negozio digitale per effettuare acquisti in-app, tra oggetti cosmetici e veri e propri potenziamenti e boost per ottenere dei vantaggi considerevoli in partita. È quindi importante fare attenzione e seguire i propri figli più giovani durante le loro partite a Brawl Stars, per evitare che cadano nella tentazione di fare acquisti indesiderati.



Ecco come ottenere gemme gratis su Brawl Stars grazie ai suggerimenti della nostra guida.