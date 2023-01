Che tipo di gioco è Crime Boss Rockay City? Ne parlano gli sviluppatori

L'intervista su Crime Boss Rockay City concessaci in esclusiva da INGAME STUDIOS ha svelato tanti dettagli inediti sul gameplay di questo sparatutto dal cast hollywoodiano in arrivo nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Everyeye.it, l'Head of Development di Crime Boss Jarek Kolar ha descritto con dovizia di particolari l'esperienza di gioco da vivere nei panni di Travis Baker per tentare la scalata al crimine organizzato di Rockay City.

Kolar spiega che "il fulcro dell'esperienza di Crime Boss è rappresentato dalla campagna singleplayer. La modalità Crime Stories, invece, è incentrata sulla cooperativa per quattro giocatori. Crime Stories consiste in una serie di mini campagne in cui si possono utilizzare i migliori membri della gang e il miglior arsenale. C'è poi Rags to Riches, una modalità che consente ai giocatori di creare una propria gang criminale, ingaggiare nuovi membri, acquistare armi e prendere parte a missioni avanzate".

L'esponente di INGAME STUDIOS torna poi sull'esperienza singleplayer di Crime Boss Rockay City per sottolinearne la natura non lineare: "La campagna in singolo avrà percorsi narrativi alternativi che verranno selezionati con il doppio criterio delle scelte randomiche e delle decisioni assunte fino a quel momento dal giocatore. La struttura singleplayer sarà incentrata sull'open world, ma senza l'esplorazione libera del mondo di gioco. Ci sarà una mappa sulla quale compariranno gli eventi, un approccio necessario per favorire la rigiocabilità. Con centinaia di missioni disponibili, ci saranno innumerevoli varianti delle medesime mappe".

Quanto al gameplay, Kolar sostiene che in Crime Boss le missioni saranno "brevi ma difficili e richiederanno dai due ai dieci minuti di gameplay adrenalinico per poter essere completate. Si tratta di ritmi assimilabili a quelli di giochi multiplayer competitivi come Counter-Strike o Team Fortress. Nella campagna singleplayer, queste missioni e i colpi saranno influenzati dagli eventi della storia che li avranno attivati, con fattori che incideranno anche sulle opzioni e sugli ostacoli inseriti nella partita. Inoltre ogni missione è parzialmente procedurale, quindi ogni rapina è diversa dalle altre per creare tensione e atmosfera, piuttosto che proporre una simulazione con tantissimi approcci disponibili".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'esplosivo video di annuncio di Crime Boss Rockay City ammirato nella notte dei The Game Awards 2022.