Che tipo di gioco è Crymachina? Scopriamolo con la Demo su PlayStation e Switch

Il mondo post-apocalittico di Crymachina accoglie tutti coloro che da oggi, venerdì 13 ottobre, desiderano immergersi nelle atmosfere del nuovo action ruolistico di NIS America per cimentarsi nelle sfide offerte dalla Demo disponibile su PlayStation Store e sulle pagine dell'eShop di Nintendo Switch.

La versione dimostrativa di Crymachina garantisce l'accesso al prologo e alle attività iniziali della campagna principale, con la possibilità di trasferire i salvataggi al gioco completo per proseguire l'avventura a partire dal 27 ottobre, in coincidenza del lancio ufficiale del nuovo action GDR del team Furyu e NIS America su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che il mondo di Crymachina cala i patiti di action ruolistici in salsa anime nei panni di una guerriera rinata in un nuovo corpo robotico completamente personalizzabile, tanto nell'aspetto quanto nelle abilità e nella personalità. Lo scopo del titolo è perciò quello di farci sperimentare questa "nuova forma metallica e scoprirne le potenzialità", il tutto sullo sfondo di una storia che promette di essere piena di colpi di scena.

In calce e in cima alla notizia trovate il video della Demo di Crymachina e le immagini condivise dagli studi Furyo per mostrarci il particolare stile grafico e artistico scelto per tratteggiare questa esperienza interattiva venata di elementi ruolistici.