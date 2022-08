Che tipo di gioco è Cult of the Lamb, come funziona?

Cult of the Lamb è finalmente disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. L'opera sviluppata da Massive Monster e distribuita da Devolver Digital ci metterà nei panni di un agnello a capo di un culto religioso: ma di che gioco si tratta?

Cult of the Lamb è un roguelite con forti elementi gestionali, o il contrario. Il titolo di Massive Monster è infatti una creatura con due anime ugualmente importanti, che insieme costituiscono due pezzi imprescindibili dello stesso nucleo ludico. Le scampagnate nella foresta colma di mostri e pericoli sono infatti indispensabili per la gestione e lo sviluppo del proprio accampamento, a sua volta HUB di gioco in cui preparare le avventure oltre il sicuro focolare.

A tenere in piedi il tutto c'è la Devozione, un tipo di esperienza che permette l'evoluzione e il benessere generale del culto. Il ciclo giorno-notte è un altro elemento fondamentale dell'esperienza, e dalla sua corretta gestione dipende molto della vitalità della setta.

Insomma un titolo che, come scritto nella recensione di Cult of the Lamb, è un mostro bifronte, in cui una finestra roguelite che sfrutta un gameplay hack 'n slash si accompagna ad una più compassata, ma altrettanto importante componente gestionale. E se avete appena iniziato a giocare, ecco i trucchi di Cult of the Lamb.