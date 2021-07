Che tipo di gioco è Dead Space di Electronic Arts?

Nel corso dell’ultimo EA Play Live Electronic Arts ha annunciato ufficialmente, attraverso la pubblicazione di un breve teaser trailer decisamente esplicito, l’esistenza del remake del primo capitolo della serie di Dead Space, attualmente in sviluppo presso gli studi di EA Motive, succursale di Montreal dell’azienda.

In attesa di poter ottenere maggiori informazioni riguardo al progetto, del quale attualmente sappiamo solo che verrà ricostruito da zero da parte utilizzando il Frostbite Engine e che verranno effettuate alcune aggiunte alla storia principale per permettere di ricollegarsi meglio ai capitoli successivi, vogliamo quindi fare un tuffo nel passato per cercare di capire che tipo di gioco è l’originale Dead Space - e di conseguenza che tipo di gioco sarà anche il suo remake, visto e considerato che non verranno effettuati stravolgimenti al gameplay oppure alla struttura di gioco.

Il primo capitolo della trilogia di Dead Space, il quale è anche quello che ha anche gettato le basi per la struttura di gioco dei capitoli successivi, si può ascrivere all’interno della categoria dei prodotti survival horror in terza persona. Il giocatore dovrà infatti affrontare un’epopea fantascientifica in scenari soffocanti e terrificanti, cercando di sopravvivere alle pericolose creature che cercheranno di ostacolare l’avventura del protagonista di Dead Space, l'ingegnere Isaac Clarke, il quale dovrà fare i conti con munizioni e risorse scarse, e con situazioni sempre più pericolose e spaventose.