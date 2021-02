Che tipo di gioco è Diablo, a quale genere appartiene?

Il recentissimo annuncio della futura pubblicazione dell'edizione rimasterizzata di Diablo 2, unito al rilascio di nuove informazioni sul prossimo capitolo in uscita, ovvero Diablo 4 ed al prossimo lancio di Diablo Immortal, ha riacceso nel pubblico l'interesse per questa serie targata Blizzard.

La saga di Diablo è una serie di giochi Action RPG con visuale isometrica dall'alto, sviluppato dagli studi interni di Blizzard e pubblicato dalla stessa compagnia. La saga affonda le sue radici nel lontano 1996, quando l'uscita sul mercato del primo capitolo di Diablo rivoluzionò per sempre il mondo dei prodotti Action RPG, introducendo e sostanzialmente inventando un nuovo sottogenere, quello dei giochi "alla Diablo".

Questi infatti uniscono alla particolare impostazione della telecamera isometrica una grande frenesia e violenza durante i combattimenti, elementi che, insieme a mondi popolati di demoni da sconfiggere e personaggi giocabili con abilità estremamente spettacolari, hanno reso la serie di Diablo uno dei punti di riferimento del genere Action RPG.

In particolare, il capitolo più apprezzato ancora oggi è probabilmente proprio Diablo 2, che sta per ritornare sugli schermi dei videogiocatori appassionati e novizi con l'edizione rimasterizzata del gioco. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Diablo 2 Resurrected e allo speciale sul Tagliagole di Diablo 4, la nuova classe annunciata alla BlizzCon 2021.