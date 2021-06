Che tipo di gioco è Elden Ring, è simile a Bloodborne o Dark Souls?

Dopo i molti mesi trascorsi dal primo annuncio del gioco, avvenuto tramite un teaser cinematico, costellati da rumor e indiscrezioni di ogni tipo da parte di insider e gole profonde del settore, From Software ha finalmente alzato il sipario e mostrato il primo trailer di gameplay di Elden Ring, in uscita il prossimo 21 gennaio 2021.

L'ultimo progetto della casa di sviluppo giapponese, diretto dal creatore di Dark Souls Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R. R. Martin - nientemeno che la mente dietro all'intero immaginario di Game of Thrones - sembrerebbe aver intrapreso una strada a metà tra la rivoluzione e l'evoluzione del genere dei Souls, inventato e diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie all'operato di From Software. Attingendo alle informazioni ufficiali rilasciate finora, sia attraverso il sito ufficiale del gioco che tramite le immagini che costituiscono il trailer presentato durante la Summer Game Festa, siamo in grado di poter risalire alla natura di Elden Ring, titolo che ad una prima impressione sembrerebbe rappresentare un'evoluzione coerente con i trascorsi di FromSoftware.

Si tratta infatti di un prodotto che a livello di gameplay sembrerebbe non discostarsi troppo da quanto già visto all'interno della saga di Dark Souls, e soprattutto in Dark Souls 3. In particolare, le maggiori similitudini riguardano la possibilità di creare un personaggio personalizzato sia dal punto di vista estetico che delle sue caratteristiche, che in maniera simile a quanto accade in Dark Souls influenzeranno le vostre capacità con le diverse abilità del gioco. Un altro punto di contatto sembrerebbe riguardare anche il sistema di combattimento, che nonostante sembri essere stato rifinito e migliorato dovrebbe continuare a basarsi sulla possibilità di impugnare numerose categorie di armi differenti e di lanciare magie e incantesimi.

Per finire, sappiamo inoltre che per la prima volta in un titolo sviluppato da From Software ci troveremo di fronte ad un mondo di gioco completamente aperto e liberamente esplorabile, anche sfruttando una cavalcatura che sembrerebbe poter essere richiamata in ogni momento per coprire facilmente le lunghe distanze che caratterizzeranno l'open world di Elden Ring, un dettaglio questo che potrebbe fare la differenza ed essere un primo segnale della forte identità del nuovo progetto di From Software.