Che tipo di gioco è Everywhere di Leslie Benzies, il creatore di GTA?

Everywhere è stato uno dei giochi più interessanti mostrati nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022. La nuova opera di Build A Rocket Boy, lo studio fondato dal creatore di GTA Leslie Benzies, ha catturato l'attenzione per il suo stile particolare ed unico a suo modo.

Che tipo di gioco è Everywhere? Come descritto nella nostra anteprima di Everywhere, siamo davanti ad un'enorme realtà multidimensionale di stampo open world, con i giocatori che potranno muoversi liberamente in questo grande scenario collaborando tra loro per scoprirne tutti i segreti. Non ci sarà un solo mondo da esplorare, dato che Benzies ed il suo team hanno creato un intero universo a disposizione per gli utenti, sebbene il trailer di Everywhere alla Gamescom 2022 ci ha dato solo un assaggio di ciò che il gioco ci offrirà, mostrando una notevole varietà di scenari evocativi e dettagliati.

Sebbene il titolo possa sembrare all'apparenza pensato principalmente per essere giocato in rete assieme a centinaia di altri giocatori, gli ultimi secondi del filmato hanno cambiato del tutto tono mostrandoci un personaggio misterioso e sequenze apparentemente sconnesse al variegato open world apparso ai nostri occhi qualche attimo prima. Si può dunque ipotizzare che Everywhere potrebbe avere un vero e proprio Story Mode, sebbene è ancora troppo presto per capire se davvero esiste e come sarà strutturato.

Everywhere resta ancora un titolo avvolto nel mistero, ma con l'uscita fissata per un generico 2023 è molto probabile che nei prossimi mesi scopriremo maggiormente nel dettaglio come funziona e tutti i suoi contenuti.