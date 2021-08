Che tipo di gioco è Genshin Impact?

Alla vigilia della pubblicazione dell'aggiornamento 2.0 di Genshin Impact, il free to play sviluppato dalla software house cinese di MiHoYo è sempre più popolare. Ma di cosa si tratta esattamente?

Genshin Impact è un Action RPG ambientato in un universo di stampo fantasy, con un'estetica che rievoca da una parte il mondo JRPG in stile anime e dall'altra l'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nonostante i rimandi al capolavoro Nintendo, Genshin Impact vanta una propria identità ludica, con il Regno di Teyvat che pone i giocatori nei panni di un misterioso Viaggiatore. Proveniente da un'altra dimensione spaziotemporale, quest'ultimo, disponibile in versione femminile o maschile, è in cerca del proprio fratello/sorella, smarrito nel corso di un evento misterioso.



Come descritto nella nostra recensione di Genshin Impact, la trama del gioco si struttura in Atti, con il progredire della narrazione che conduce alla scoperta di nuove aree di Teyvat e all'ingresso di ulteriori personaggi nel proprio party. Sul modello delle produzioni live service, l'Action RPG può contare su di un supporto continuo, con il team che a cadenza regolare rende disponibili nuove aree, personaggi, missioni, eventi e sezioni narrative. Ognuno degli eroi ed eroine che possono unirsi al protagonista vantano doti uniche, utili ad esplorare Teyvat.



Genshin Impact è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e dispositivi mobile iOS e Android, mentre è ancora in sviluppo la versione Nintendo Switch. Completamente gratuito, l'Action RPG vanta feature di cross-save e cross-play. Da sottolineare la presenza di microtransazioni in-game, per quanto opzionali.