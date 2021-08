Nel corso dell'ultima annata videoludica, il pubblico ha avuto modo di metter mano ad un significativo numero di capolavori, acclamati tanto dalla community quanto dalla critica.

Tra questi ultimi, ha brillato in maniera particolare una piccola ma luminosa gemma Indie, ovvero l'ormai più che celebre Hades. Esordito in origine su PC e Nintendo Switch, la produzione firmata dal team di Supergiant Games è ora pronta a farsi strada anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che nel catalogo di Xbox Games Pass. Il successo del titolo è stato tale che al momento l'edizione console di Hades è tra e produzioni più attese tra i nuovi giochi in arrivo ad agosto 2021.

Ma esattamente, che tipo di gioco è Hades? Cominciamo col dire che il titolo afferisce al genere dei dungeon-crawler roguelike ed è dunque contraddistinto dall'adesione ad una serie di precisi paradigmi del genere, quali generazione procedurale delle aree di gioco, frequenti Game Over ed una significativa longevità. Nel titolo, i giocatori vestono i panni di Zagreus, immortale figlio di Ade e Principe degli Inferi. Nonostante il suo ruolo, il giovane è però deciso ad abbandonare il regno, per raggiungere invece il mondo dei mortali: Zagreus si ribella così al padre, dando il via ad una rocambolesca fuga.



Con un riuscitissimo combat system di tipo Action, Hades consente ai giocatori di sviluppare il proprio alter-ego in molteplici modi differenti, grazie ad una miriade di abilità da testare e sperimentare. Ad un gameplay assuefacente, il roguelike fonde una reinterpretazione della mitologia classica estremamente efficace, alla quale fa da cornice un'ottima direzione artistica.