Che tipo di gioco è League of Legends e perché è così famoso?

Il famoso gioco sviluppato da Riot Games ha conquistato nel tempo un pubblico sempre più vasto, soprattutto dopo il lancio della sua versione mobile, League of Legends Wild Rift. Ma di che tipo di gioco si tratta, esattamente? Se siete anche voi tra i curiosi che non l'hanno ancora provato, continuate a leggere per farvi un'idea più precisa.

League of Legends fa parte di quella categoria di giochi multiplayer online denominata "MOBA", ovvero "Multiplayer Online Battle Arena", sottogenere dei videogiochi di strategia in tempo reale. In questo tipo di gioco due squadre si affrontano all'interno di una mappa chiusa, suddivisa in zone ben precise e ai cui vertici opposti si trovano le basi delle squadre stesse, o "QG" (Quartier Generale). Per vincere, uno dei due team deve conquistare o distruggere la base nemica; in alcuni casi, come in LoL (League of Legends abbreviato), nelle due zone ci sono anche delle torri o avamposti da superare prima di raggiungere la base vera e propria. Quando la partita comincia è possibile creare ("spawnare") delle unità controllate dall'ia che andranno verso la base nemica, seguendo dei percorsi precisi chiamate "corsie" o "lanes" in inglese.

In League of Legends le due squadre sono composte da 5 personaggi chiamati Campioni; è possibile scegliere da una lista di ben 140 Campioni per disputare una partita online, ognuno con abilità e caratteristiche diverse. Per i Campioni è fondamentale fare esperienza e accumulare oro durante un match, in modo da poter acquistare oggetti più potenti e sbloccare abilità migliori per sopraffare gli avversari. La particolarità di League of Legends sta nel fatto che la composizione della squadra è incredibilmente variegata e le combinazioni di personaggi praticamente infinite, dato che ci sono 140 Campioni tra cui scegliere. Ciascun personaggio ha il proprio stile di gioco, adatto a rivestire un particolare ruolo; anche in questo LoL risulta essere molto originale, perché la mappa invita i giocatori a rispettare suddetto ruolo per avvantaggiare al meglio il proprio team. Alcuni Campioni agiscono in solitaria, cercando di assassinare quelli nemici, altri si concentrano sull'esplorazione dell'area tra le corsie, chiamata Giungla (per questo infatti sono conosciuti come Jungler) per trovare bottino o sbarazzarsi dei "minions", le creature controllate dall'ia.

Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti e ogni partita sarà diversa dalla precedente. Se volete provare anche voi non esitate a scaricare il gioco su PC o nella sua versione mobile, Wild Rift; potreste anche dare un'occhiata a questa fondamentale guida per nuovi giocatori di League of Legends Wild Rift