Che tipo di gioco è il nuovo Leggende Pokémon Arceus?

Manca poco ormai all'uscita di Leggende Pokémon Arceus, la nuova tappa nell'universo dei mostri tascabili che porterà i giocatori nell'antica Hisui, una precedente versione della moderna Sinnoh vista in Pokémon Diamante e Perla. Che tipo di gioco è Leggende Pokémon Arceus?

Sin dall'annuncio ufficiale, il nuovo capitolo della saga Pokémon ha rivelato la chiara intenzione da parte di Game Freak di cambiare le carte in tavola, promettendo un nuovo tipo di esperienza che, oltre ad usufruire finalmente delle tre dimensioni, vuole lanciare la serie nel mondo aperto, o in una versione limitata di esso. Come detto anche nell'anteprima di Leggende Pokémon Arceus, Hisui sarà infatti divisa in diverse mappe aperte, un po' come succede in Monster Hunter, liberamente esplorabili e location ospitanti Pokémon, risorse, rovine e altro ancora.

La scoperta e la catalogazione dei Pokémon acquisiranno qui molta più rilevanza, ponendosi alla base delle missioni ricevute nel Villaggio Giubilo, HUB e crocevia delle spedizioni al centro dell'avventura. Le battaglie con i fidati compagni non mancheranno, sia contro altri allenatori chiamati Capitani (a tal riguardo, ci saranno le palestre in Leggende Pokémon Arceus?) sia con temibili mostri selvatici che, per essere catturati, dovranno essere prima indeboliti.



La mancanza di soluzioni di continuità tra battaglie ed esplorazione sarà inoltre uno dei punti fondamentali del sistema di gioco, dove per la prima volta anche la mobilità del personaggio principale e l'abilità del giocatore nell'effettuare schivate e lanci di precisione influiranno sul fallimento o sul successo degli incarichi. L'anima RPG della saga sembra restare quindi intatta, ma con un focus maggiore su una progressione scandita da missioni e con una struttura meno lineare.