Che tipo di gioco è Marvel's Midnight Suns?

Tra i vari titoli che hanno presenziato alla serata inaugurale del Summer Game Fest, dopo un anno dal primo annuncio avvenuto alla Gamescom 2021, è tornato a mostrarsi anche il nuovo Marvel's Midnight Suns con un trailer che non ha però lasciato spazio al suo gameplay. A tal proposito, nel caso ve lo steste chiedendo, ecco di che gioco si tratta.

Il nuovo titolo ambientato nell'universo Marvel e atteso entro l’ottobre del 2022 su PC e Nintendo Switch, così come sulle principali console della famiglia Xbox e PlayStation, sarà a tutti gli effetti un gioco di ruolo strategico a turni con elementi ereditati dalle esperienze di tipo deckbuilder. Nel caso voleste approfondire l'argomento e conoscere più aspetti del suo combat system, ecco il frutto del nostro provato di Marvel's Midnight Suns in esclusiva italiana. Vi ricordiamo inoltre che dietro al progetto ci sono i talenti del team Firaxis Games, già noto per aver dato i natali ai più recenti capitoli di X-COM e a numerosi esponenti dell’apprezzata serie Civilization.

Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare diverse anticipazioni riguardo al videogioco, dai primi dettagli su quella che sarà la trama di Marvel's Midnight Suns agli iconici supereroi attorno ai quali si svilupperà.