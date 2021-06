Che tipo di gioco è Monster Hunter di Capcom?

La recente pubblicazione di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch e l'eccellente riscontro di critica e pubblico da esso ottenuto hanno riacceso l'attenzione dei giocatori per la saga di Monster Hunter, a dir la verità mai davvero scemato fin dai tempi dell'uscita di Monster Hunter World. Ma che cos'è esattamente Monster Hunter?

La serie di Monster Hunter ha origine nel 2004 in Giappone - 2005 in Europa - con la pubblicazione da parte di Capcom di un primo capitolo su PlayStation 2 che ha fatto da capostipite ad una saga che ad oggi ha venduto più di 60 milioni di copie complessivamente. Il gioco è nato e si è evoluto rimanendo sempre fedele alla sua natura di titolo Action RPG con caratteristiche fortemente influenzate dai canoni dei giochi di ruolo giapponesi (come la necessità di trascorrere molte ore dedicandosi ad attività cosiddette di grinding, ovvero attività volte a recuperare risorse e aumentare di livello il proprio personaggio), e prevede di inserire il giocatore in un contesto in cui, per progredire, si troverà a dover andare a caccia di creature all'interno di un mondo di gioco con struttura open-world. In Monster Hunter dovrete infatti cacciare continuamente per procurarvi le risorse necessarie al crafting di armi, armature e altri oggetti di qualità sempre maggiore, tramite i quali sarete poi in grado di affrontare avversari sempre più potenti.

I principali punti di forza della serie sono sempre stati, e sono tutt'oggi, una grande caratterizzazione delle creature da cacciare che popolano il mondo di gioco - tra le quali è possibile annoverare sia animali di piccole e medie dimensioni, sia giganteschi leviatani che per essere abbattuti richiedono un'attenta fase di studio e preparazione - e lo stile inconfondibile del gameplay e del sistema di combattimento. Proprio quest'ultimo è forse la caratteristica più peculiare dei giochi di Monster Hunter, poiché il gioco mette sempre il giocatore in condizione di scegliere da un roster composto da una moltitudine di categorie di armi differenti, ciascuna con i propri punti di forza e le proprie debolezze, ma tutte ben caratterizzate e diversificate in modo da permettere al giocatore di scegliere quella che meglio si adatta al suo stile di gioco e alle sue esigenze del momento. Ecco quindi spuntare Spade, Lance, Martelli, ma anche armi decisamente più particolari come la Lancia-Fucile e altri oggetti particolarissimi, come quello per combattere a colpi di combo all'interno di Monster Hunter Rise.

Un'altra caratteristica fondamentale dei più moderni capitoli della serie è anche la presenza della modalità multigiocatore cooperativa, tramite la quale è possibile condividere con alcuni amici le sessioni di grinding per accaparrarsi le risorse e, soprattutto, gli emozionanti e divertenti scontri con le maestose creature che popolano i numerosi capitoli della serie, alcune di esse talmente potenti da richiedere quasi forzatamente di essere affrontate in gruppo, in modo da stimolare la cooperazione.