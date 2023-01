Che tipo di gioco è Redfall? È più simile a Far Cry che a Left4Dead, spiega Arkane

La visuale in prima persona, la natura cooperativa, i quattro personaggi giocabili e i non-morti da sconfiggere hanno comprensibilmente indotto molti giocatori ad affiancare Redfall ad una pietra miliare come Left 4 Dead. Tuttavia, come hanno tenuto a chiarire i ragazzi di Arkane Studios, le cose non stanno esattamente così.

Durante una chiacchierata con GamesRadar+, due importanti figure di Arkane Austin hanno discusso della natura del nuovo first-party di casa Microsoft, spiegando che è diverso dai giochi della serie Left4Dead. "È più che comprensibile arrivare a tale conclusione", ha ammesso il Creative Director Ricardo Bare. "Ci sono quattro personaggi giocabili, puoi giocare in cooperativa e combatti contro i non-morti. Tuttavia, se pensiamo al gameplay e al tipo d'esperienza, Redfall non è assolutamente come quei giochi. Redfall è più simile a Far Cry".

Redfall si discosta con decisione dagli sparatutto basati sulle orde, solitamente caratterizzati da un ritmo ben preciso fatto di missioni lineari con gli amici e gruppi di avversari da eliminare a ripetizione fino alla fine della partita. Il nuovo gioco di Arkane intende invece offrire un alto grado di libertà ai suoi videogiocatori. In Redfall, ha aggiunto Bare, "ti trovi in un enorme open world. C'è una base dove puoi parlare con i personaggi non giocanti e ottenere missioni secondarie. Puoi andare al tavolo delle missioni e prendere una quest della storia. Oppure puoi fregartene di tutto e semplicemente fiondarti fuori".

Queste caratteristiche allontanano Redfall da giochi come Left4Dead avvicinandolo a produzioni come Far Cry 2 e S.T.A.L.K.E.R., ha spiegato Harvey Smith, lo Studio Director di Arkane Austin. "Per certi versi, Redfall è ciò che ottieni unendo i valori creativi di Arkane con Far Cry 2 e STALKER. Questo è il tipo di cosa che volevamo ottenere da molto tempo". Sebbene sia ben più grande degli altri luoghi creati da Arkane, come la stazione Talos-I di Prey, la cittadina di Redfall non può comunque definirsi estesa come i mondi aperti della saga di Far Cry. "In termini di libertà, potete trovare tutto ciò che vi aspettereste da un open world, tuttavia Redfall è un gioco che si svolge a piedi (non ci sono veicoli, nda). La scala e il ritmo sono leggermente ridimensionati al confronto degli altri giochi".

Ora sapete cosa aspettarvi da Redfall, attualmente in via di sviluppo in esclusiva console su Xbox Series X|S e su PC Windows 10. La finestra di lancio è attualmente fissata in un generico 2023 (con debutto immediato in Game Pass), ma c'è chi afferma di conoscere il mese di lancio di Redfall.