Che tipo di gioco è Rust? Come funziona e cosa bisogna fare

Rust, sviluppato dagli indipendenti Facepunch Studios, è diventato di recente uno dei giochi più popolari su Steam. Rilasciato in early access nel 2013 e nella sua versione definitiva ben cinque anni dopo, scopriamo che tipo di gioco è e perché ha tanto successo.

Rust è, fondamentalmente, un survival game, cioè un gioco il cui obiettivo è sopravvivere. Ispirato a titoli come DayZ, Minecraft e Stalker, ricrea un'ambiente in cui il giocatore si ritrova a dover fare ricorso a ogni briciolo di inventiva per poter prosperare. La raccolta di risorse è la base del gameplay, perché raccogliendo risorse si possono costruire strumenti utili (i primi molto basilari) per poter proseguire nel gioco e avere accesso ad altre aree o risorse più importanti. Ad esempio, colpire un albero con una pietra vi darà legno, colpire una roccia con altra roccia fornirà roccia e minerale. Con questi semplici materiali è possibile creare un'accetta che permette di raccogliere risorse più velocemente.

Si può esplorare la zona circostante per andare a caccia di una varietà di animali selvatici come cinghiali, conigli, orsi, lupi e cervi. La caccia garantisce il nutrimento principale del gioco, cioè la carne, oltre a fornire un materiale importante come la pelle. La fame non è l'unico problema, infatti dovrete stare attenti anche alla temperatura corporea: è fondamentale saper accendere un fuoco per restare al caldo e avere a disposizione le torce, necessarie per esplorare le caverne buie. Inoltre, se mangerete carne cruda rischierete grosso, sempre meglio cuocerla.

Come se non bastasse il fattore natura a rendere la sopravvivenza difficoltosa, Rust è un gioco multiplayer PvP (player versus player), quindi ci saranno altri giocatori che cercheranno di avere la meglio su di voi per depredare le vostre preziose risorse; ovviamente, anche voi potrete fare lo stesso. Per fortuna, comunque, è anche possibile farsi degli alleati e degli amici preziosi che mettono a disposizione ciò di cui dispongono per poter creare una base difendibile dove sviluppare una proto-città con calma. Il mondo di Rust è davvero duro e implacabile, come rinunciare quindi a una cosa preziosa come la cooperazione? Ah, non dimentichiamoci che Rust è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui le radiazioni sono all'ordine del giorno: anche quelle vi possono uccidere.