Che tipo di gioco è Scars Above? Lo svela il nuovo gameplay trailer

Dopo aver confezionato il trailer sulla genesi di Scars Above, il team di Mad Head Games pubblica una video panoramica sul sistema di combattimento e sulle attività da svolgere esplorando la dimensione aliena di questa avventura sci-fi in procinto di approdare su PC, PlayStation e Xbox.

Nel filmato edito da Prime Matter, gli autori di Scars Above tratteggiano i contorni dell'esperienza ludica e narrativa di questo shooter spaziale partendo dalla descrizione del Metahedron, una colossale ed enigmatica struttura aliena che minaccia la sopravvivenza degli esseri umani dopo essere apparsa nell'orbita terrestre.

Tra i membri della squadra inviata dalle autorità per indagare sulle misteriose attività del Metahedron troviamo Kate, l'astronauta che interpreteremo nel corso di una campagna principale ambientata su un mondo strano e ostile.

Col passare delle ore di gioco avremo modo di sbloccare nuovi equipaggiamenti studiando le bizzarre strutture ipertecnologiche che imperlano il paesaggio e acquisendo informazioni dai corpi delle creature aliene abbattute con l'ausilio di uno scanner.

Il lancio di Scars Above è previsto per il 28 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo sparatutto sci-fi? Qui trovate il nostro speciale su Scars Above e il suggestivo universo tra futuro e tradizione.