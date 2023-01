Che tipo di gioco è Season A Letter to the Future? Lo spiegano gli sviluppatori

Dopo averci offerto un assaggio degli scenari da sogno di Season con lo Story Trailer, il team Scavengers si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog per descriverne l'esperienza ludica e illustrarne le meccaniche di gameplay.

Dalle colonne del 'blog istituzionale' di SIE, i ragazzi della software house indie canadese entrano nel merito del gameplay di Season A Letter to the Future per aiutarci a delineare i contorni dell'impianto ludico di questa interessante avventura ambientata in una dimensione parallela sullo sfondo di una civiltà rurale ferma alla tecnologia degli anni '70.

Il team Scavengers spiega quindi che "Season si concentra sull'esplorazione, sulla registrazione, sulla conoscenza di altre persone e sulla scoperta del mondo che ti circonda. Attraverserete paesaggi mozzafiato sulla vostra bicicletta, ma in qualsiasi momento potrete scendere dalla bici ed equipaggiare uno strumento di registrazione dalla vostra borsa".

Gli sviluppatori sottolineano che gli utenti avranno a disposizione numerosi strumenti, ciascuno dei quali assurgerà a compiti specifici: il compito della nostra alter-ego sarà quello di servirsi di questi equipaggiamenti per acquisire tutte le informazioni utili sui suoni, sulla musica, sull'arte e sull'architettura dei lugohi visitati, come pure sulle storie raccontate dai passanti, sulle loro usanze e sulle pratiche religiose in disuso.

Il lancio dell'avventura in bici Season A Letter to the Future è previsto per il 31 gennaio su PC, come pure su PS4 e in versione ottimizzata su PlayStation 5 con tanto di funzionalità specifiche legate all'utilizzo del controller DualSense, come il feedback aptico per le diverse tipologie di terreno affrontate in bicicletta dalla nostra alter-ego.