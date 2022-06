Che tipo di gioco è The Last of Us?

Nata su PS3 nelle fasi finali del suo ciclo vitale (il primo gioco è datato giugno 2013), la serie di The Last of Us è oggi una delle più grandi certezze del panorama videoludico targato PlayStation. Se ancora non avete mai vestito i panni di Joel ed Ellie, eccovi spiegato che tipo di esperienza offre The Last of Us.

Il gioco diretto da Neil Druckmann è uno sparatutto in terza persona incentrato sulla narrativa, con elementi survival horror legati tanto all’ambientazione quanto alla gestione delle risorse raccolte al suo interno. Il titolo offre anche meccaniche tipiche del genere stealth, permettendo ai giocatori che si muovono con cautela di evitare sprechi inutili di munizioni e scontri indesiderati. Tutti questi fattori sono stati ulteriormente perfezionati nel sequel uscito sette anni dopo su PS4 (ecco a tal proposito la recensione di The Last of Us Parte 2), ma a rendere indimenticabile il primo capitolo fu soprattutto la sua storia: drammatica a più riprese e spezzata dal passaggio delle stagioni che scandivano l’inevitabile incedere del tempo.

