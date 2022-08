Che tipo di gioco è Tower of Fantasy, è come Genshin Impact?

Il gioco gratuito intitolato Tower of Fantasy è finalmente disponibile al download su PC, iPhone e Android. Il titolo sembrerebbe puntare al trono occupato da Genshin Impact, ma quali sono le caratteristiche di questo nuovo free-to-play?

L’esperienza pubblicata da Level Infinite e messa in piedi da Hotta Studio rientra nell’insieme degli Action RPG. Ambientato all’interno di un ampio open world futuristico di nome Aida, il gioco presenta elementi esplorativi e tipicamente gacha, incentrati sulla raccolta e il potenziamento delle armi; quest’ultimo reso possibile attraverso l’impiego di risorse ottenibili giocando o spendendo in microtransazioni. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, invece, il titolo offre battaglie piuttosto frenetiche con tanto di combinazioni e moveset unici che variano a seconda alle armi equipaggiate. Come se non bastasse, per quanto la sua presenza possa preoccupare in un gioco di questo tipo, Tower of Fantasy vanta anche una modalità PvP.

In attesa della nostra recensione, nel caso voleste approfondire i vari aspetti del videogioco, ecco la nostra anteprima di Tower of Fantasy che presenta e analizza i suoi elementi principali: dalla creazione del personaggio alla navigazione del mondo di gioco, passando per i cosiddetti Simulacra e non solo. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche dei codici per ottenere ricompense in Tower of Fantasy, utilizzabili entro il mese di agosto 2022.