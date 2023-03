Che tipo di gioco è TRON Identity? Lo spiega il nuovo gameplay trailer

A pochi giorni dal lancio della visual novel strategica TRON Identity, Bithell Games descrive l'esperienza di gioco dalla nuova avventura interattiva del papà di Volume, Thomas Was Alone e John Wick Hex con un trailer ricco di dettagli.

La nuova fatica digitale di Mike Bithell narrerà le gesta compiute da Query, un programma investigativo chiamato a svelare un importante segreto della Griglia di TRON.

Le missioni che si dipaneranno nel corso della campagna principale ci permetteranno di compiere tutta una serie di decisioni che influenzeranno la storia e indirizzeranno il gameplay. L'impianto ludico eretto da Bithell si baserà sulla risoluzione degli enigmi e sulle scelte compiute nei dialoghi con i personaggi secondari.

L'interazione con i programmi senzienti che saranno coinvolti nelle indagini condotte da Query faranno quindi da sfondo al gameplay, contribuendo a plasmare la 'nuova realtà' degli abitanti della Griglia attraverso delle azioni che produrranno dei riflessi su ogni PNG e sullo stesso protagonista.

Chi desidera tuffarsi ancora una volta nella dimensione virtuale della storica proprietà intellettuale di Tron non deve fare altro che attendere fino all'11 aprile, con il lancio ufficiale di TRON Identity su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.