Che tipo di malattia ha Atreus in God of War?

God of War 2018 ci ha introdotto non solo ad una nuova versione di Kratos, più saggia e matura rispetto al passato, ma anche a suo figlio Atreus, giovanissimo guerriero ancora poco esperto all'inizio della storia e che, ad un certo punto, viene colpito da una terribile malattia.

Il morbo che colpisce Atreus durante gli eventi di God of War in realtà non ha un nome specifico, ma il ragazzo ne è afflitto sin dalla più tenera età seppur ad intensità differenti con il passare del tempo. Come rivelato dalla dea Freya, la malattia di Atreus deriva dal fatto che il giovane non è assolutamente al corrente della sua origine divina in quanto figlio di Kratos: ancora in lotta con il suo passato, il padre non ha infatti voluto rivelargli la sua reale identità, un segreto che ha dunque messo a serio rischio la sua stessa vita. L'inconsapevolezza delle sue reali origini, infatti, impedisce ad Atreus di poter gestire la sua vera essenza divina, aggravando così la sua salute non avendo il controllo dei poteri che ne derivano.

Già debilitato, Atreus scatena ad un certo punto, inconsapevolmente, la sua furia divina quando vede il padre in pericolo a causa di un attacco a sorpresa di Modi, figlio di Thor (ecco nello specifico chi è Thor in God of War Ragnarok): la sua esplosione d'ira mette in fuga il nemico, ma è talmente potente la lasciarlo privo di forze vitali e ad un passo dalla morte. Compresa la gravità della situazione, Kratos chiede aiuto a Freya, la sola che può trovare un modo per curare e salvare Atreus. Una volta compreso di avere le sue colpe per il male che affligge il figlio, Kratos parte alla volta di Helheim per recuperare il cuore di una creatura che vive nel regno dei morti, necessario per creare la cura che salverà la vita al piccolo guerriero.

Riuscito nella sua impresa grazie al potere delle Lame del Caos, Kratos recupera il cuore e lo porta a Freya, che riuscirà così a curare Atreus. Ritornato in forze, il ragazzo apprendere tutta la verità dal padre e, con la sua nuova consapevolezza, ha adesso maggior controllo sui propri poteri, facendo scomparire la malattia che lo affliggeva.

Di seguito eccovi altre tre curiosità su Atreus di God of War che forse non sapete e che vi permetteranno di conoscere più a fondo il personaggio.