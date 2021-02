Che tipo di videogioco è Mass Effect di BioWare?

Tra i più famosi giochi di fantascienza dell'ultimo decennio ce n'è uno che emerge in virtù del grande successo riscosso tra pubblico e critica: Mass Effect. Se non lo avete mai giocato, continuate a leggere per sapere che tipo di gioco è e perché è piaciuto così tanto.

Mass Effect è un gioco di ruolo/azione sviluppato da Bioware e pubblicato nel 2007 per Windows e Xbox 360 (successivamente anche su PlayStation 3). Ambientato nell'anno 2183 d.C. la trama segue le vicende di Shepard, un soldato umano d'elite, al comando della nave stellare Normandy e del suo equipaggio in viaggio attraverso una Via Lattea minacciata da un'antica razza di macchine senzienti, i Razziatori.

Così come in Dragon Age, l'altro grande GDR fantasy di Bioware, anche in Mass Effect la storia è dinamica, cioè viene (a volte pesantemente) influenzata dalle scelte del giocatore. I personaggi secondari, soprattutto i membri dell'equipaggio, sono tutti molto profondi e ben caratterizzati, con delle storie personali da scoprire man mano che la trama principale prosegue. Shepard deve prendere decisioni sempre più difficili e cruciali, ma non è mai solo nella sua lotta per salvare la galassia. Egli è anche dotato di abilità marziali notevoli o di veri e propri poteri psichici chiamati poteri "biotici" (a seconda di quale classe si sceglie), da sfruttare durante i molti scontri del gioco. Questi si svolgono in terza persona e in tempo reale, con la possibilità (molto utile soprattutto alle difficoltà più elevate) di mettere in pausa per scegliere quali azioni eseguire. La componente gdr è rispecchiata, oltre che dai molti dialoghi e dalle scelte, anche dalla possibilità di migliorare abilità e caratteristiche di Shepard spendendo dei punti.

Questa felice commistione tra gioco di ruolo e sparatutto in terza persona, insieme all'ambientazione fantascientifica degna dei romanzi di Asimov, è forse il motivo principale del successo di Mass Effect. Per saperne di più sulla trilogia BioWare vi rimandiamo alla nostra anteprima di Mass Effect Legendary Edition, pacchetto in uscita a maggio che include le versioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 e tutti i DLC.