Titan Comics mostra disegni e cover del fumetto dedicato a Bloodborne

Come già vi avevamo riferito sulle nostre pagine,realizzerà un fumetto ambientato nell'universo di, l'apprezzato action-RPG dia tinte lovecraftiane.

Nella giornata di oggi, sono state pubblicate le prime immagini tratte da Bloodborne: The Death of Sleep: tramite la galleria che vi abbiamo riportato in calce, quindi, potete dare un primo sguardo a disegni e cover tratti dal fumetto. Esattamente come nel gioco originale, le strade vittoriane di Yharnam sono popolate delle bestie colpite dalla piaga, e sarà compito del cacciatore affrontare e vincerne i terribili pericoli. Al momento non è stato fornito nessun dettaglio sulla linea temporale pensata da Ales Kot, sceneggiatore del fumetto.

Lasciandovi alla visione delle immagini, vi ricordiamo che Bloodborne: The Death of Sleep sarà pubblicato a febbraio 2018. Nei giorni scorsi, sono stati scoperti boss e personaggi non utilizzati da From Software per la realizzazione del suo gioco.